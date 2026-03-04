وزارة الدفاع القطرية تعلن التصدي لـ10 طائرات مسيرة وصاروخي كروز

تعليق الدراسة الحضورية في مدارس تعليم عسير اليوم الخميس البيت الأبيض: قتلنا 49 قياديًا رفيع المستوى في إيران انقطاع كامل للكهرباء في العراق وظائف شاغرة في شركة حلول الأولى وظائف شاغرة لدى شركة الدواء ولي العهد يبحث هاتفيًا مع رئيس تشاد التصعيد العسكري في المنطقة ولي العهد يستعرض تطورات الأوضاع في المنطقة مع رئيس السنغال في اتصالٍ بولي العهد.. رئيس كازاخستان يؤكد تضامن بلاده مع المملكة إثر الاعتداءات الإيرانية الآثمة اعتراض وتدمير ثلاثةِ صواريخ من نوع كروز خارج مدينة الخرج المتحدث الرسمي لـ #وزارة_الدفاع: اعتراض وتدمير ثلاثةِ صواريخ من نوع كروز خارج مدينة الخرج.
أعلنت وزارة الدفاع بدولة قطر عن تعرض الدولة، فجر اليوم، لهجوم بـ10 طائرات مسيّرة وصاروخي “كروز” من إيران؛ وتم التصدي لـ6 طائرات مسيّرة، وطائرتين مسيّرتين وصاروخي “كروز”، كذلك طائرتين مسيّرتين أخريين.
وشددت الوزارة، في بيان صحفي بثته وكالة الأنباء القطرية، على أن القوات المسلحة القطرية تملك كامل القدرات والإمكانيات -بإذن الله- لحماية وصون سيادة الدولة وأراضيها، والتصدي بحزم لأي تهديد خارجي، داعية المواطنين والمقيمين والزائرين إلى الاطمئنان، والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات الأمنية.