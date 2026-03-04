Icon

وزارة الدفاع القطرية تعلن التصدي لـ10 طائرات مسيرة وصاروخي كروز

الأربعاء ٤ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٢:٣٨ مساءً
وزارة الدفاع القطرية تعلن التصدي لـ10 طائرات مسيرة وصاروخي كروز
المواطن - واس

أعلنت وزارة الدفاع بدولة قطر عن تعرض الدولة، فجر اليوم، لهجوم بـ10 طائرات مسيّرة وصاروخي “كروز” من إيران؛ وتم التصدي لـ6 طائرات مسيّرة، وطائرتين مسيّرتين وصاروخي “كروز”، كذلك طائرتين مسيّرتين أخريين.

وشددت الوزارة، في بيان صحفي بثته وكالة الأنباء القطرية، على أن القوات المسلحة القطرية تملك كامل القدرات والإمكانيات -بإذن الله- لحماية وصون سيادة الدولة وأراضيها، والتصدي بحزم لأي تهديد خارجي، داعية المواطنين والمقيمين والزائرين إلى الاطمئنان، والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات الأمنية.

