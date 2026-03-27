وزارة الدفاع تحذر من تصوير أو تداول تفاصيل التصدي للصواريخ والمسيّرات

حذرت وزارة الدفاع من أن تصوير أو نشر أو تداول معلومات ذات صلة بالتصدي للصواريخ والطائرات المسيَّرة ومواقع سقوطها يُعرِّض الشخص للمساءلة القانونية.

جاء ذلك بحسب ما ذكرت وزارة الدفاع عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس، اليوم الجمعة.