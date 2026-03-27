وزارة الدفاع: رصد إطلاق 6 صواريخ باليستية باتجاه الرياض واعتراض اثنين منها
صرّح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي، بأنه تم رصد إطلاق 6 صواريخ باليستية باتجاه منطقة الرياض، وقد تم اعتراض صاروخين، فيما سقطت الصواريخ الأربعة الأخرى في مياه الخليج العربي ومناطق غير مأهولة.