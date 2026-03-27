وزارة الدفاع ونظيرتها الأوكرانية توقِّعان مذكرة ترتيبات في مجال المشتريات الدفاعية

وقَّعت وزارة الدفاع ونظيرتها الأوكرانية، في جدة، مذكرة ترتيبات مرتبطة بالمشتريات الدفاعية.

ووقَّع الاتفاقيةَ من جانب وزارة الدفاع معالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ومن جانب وزارة الدفاع الأوكرانية رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية الفريق أندي هناتوف.