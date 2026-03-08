Icon

البلديات والإسكان ترفع جاهزيتها للعشر الأواخر من رمضان بـ 18 ألف كادر و6 آلاف آلية Icon الكويت: حريق محدود في خزانات وقود محطة كهربائية لم يسفر عن أي إصابات Icon وزير الطاقة الأميركي: ناقلات النفط العالقة في الخليج ستبدأ التحرك قريبًا Icon إطلاق برنامج المراجعة المكثفة وتصحيح التلاوة للمعتكفين في المسجد النبوي Icon تنوع الغطاء النباتي في الشمالية يعزز ازدهار النحل ويدعم البيئة Icon رئيس وزراء قطر: هجمات إيران تُشعرنا بخيانة كبيرة Icon البحرين: إصابات بصفوف المواطنين إحداها بليغة بمنطقة سترة إثر هجوم بالمسيرات الإيرانية Icon وزارة الرياضة تعلن تمديد المهلة التصحيحية للائحة الرخص المهنية والاعتماد البرامجي Icon العقود الآجلة للخام الأميركي تصعد بأكثر من 10 دولارات لتتجاوز 100 دولار للبرميل Icon وصول قافلة مساعدات سعودية جديدة إلى قطاع غزة Icon

وزارة الرياضة تعلن تمديد المهلة التصحيحية للائحة الرخص المهنية والاعتماد البرامجي

الإثنين ٩ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١:١٦ صباحاً
وزارة الرياضة تعلن تمديد المهلة التصحيحية للائحة الرخص المهنية والاعتماد البرامجي
المواطن - واس

أعلنت وزارة الرياضة، ممثلةً بمعهد إعداد القادة، تمديد المهلة التصحيحية للائحة الرخص المهنية والاعتماد البرامجي لمدة أربعة أشهر إضافية، بداية من نهاية الموعد السابق 5 فبراير 2026م، ليكون الموعد الجديد هو تاريخ 05 يونيو 2026م، وذلك لجميع الأفراد الممارسين لمهن ترتبط بالنشاط الرياضي والكيانات الخاضعة لأحكامها، من الاتحادات والمعاهد والمراكز والصالات الرياضية.

ويأتي هذا التمديد حرصًا على تمكين المشمولين من استيفاء المتطلبات والاشتراطات على الوجه الأمثل، في الوقت الذي تعمل الوزارة على تطوير الإطار التنظيمي للمهن الرياضية، وتنظيم ممارستها، وتهيئة بيئة رياضية آمنة واحترافية تواكب المستهدفات الوطنية.

وشددت الوزارة على أهمية المبادرة بتصحيح الأوضاع قبل انتهاء المهلة الممتدة، تجنبًا لتطبيق الجزاءات المنصوص عليها في اللائحة.

