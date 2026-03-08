البلديات والإسكان ترفع جاهزيتها للعشر الأواخر من رمضان بـ 18 ألف كادر و6 آلاف آلية الكويت: حريق محدود في خزانات وقود محطة كهربائية لم يسفر عن أي إصابات وزير الطاقة الأميركي: ناقلات النفط العالقة في الخليج ستبدأ التحرك قريبًا إطلاق برنامج المراجعة المكثفة وتصحيح التلاوة للمعتكفين في المسجد النبوي تنوع الغطاء النباتي في الشمالية يعزز ازدهار النحل ويدعم البيئة رئيس وزراء قطر: هجمات إيران تُشعرنا بخيانة كبيرة البحرين: إصابات بصفوف المواطنين إحداها بليغة بمنطقة سترة إثر هجوم بالمسيرات الإيرانية وزارة الرياضة تعلن تمديد المهلة التصحيحية للائحة الرخص المهنية والاعتماد البرامجي العقود الآجلة للخام الأميركي تصعد بأكثر من 10 دولارات لتتجاوز 100 دولار للبرميل وصول قافلة مساعدات سعودية جديدة إلى قطاع غزة
أعلنت وزارة الرياضة، ممثلةً بمعهد إعداد القادة، تمديد المهلة التصحيحية للائحة الرخص المهنية والاعتماد البرامجي لمدة أربعة أشهر إضافية، بداية من نهاية الموعد السابق 5 فبراير 2026م، ليكون الموعد الجديد هو تاريخ 05 يونيو 2026م، وذلك لجميع الأفراد الممارسين لمهن ترتبط بالنشاط الرياضي والكيانات الخاضعة لأحكامها، من الاتحادات والمعاهد والمراكز والصالات الرياضية.
ويأتي هذا التمديد حرصًا على تمكين المشمولين من استيفاء المتطلبات والاشتراطات على الوجه الأمثل، في الوقت الذي تعمل الوزارة على تطوير الإطار التنظيمي للمهن الرياضية، وتنظيم ممارستها، وتهيئة بيئة رياضية آمنة واحترافية تواكب المستهدفات الوطنية.
وشددت الوزارة على أهمية المبادرة بتصحيح الأوضاع قبل انتهاء المهلة الممتدة، تجنبًا لتطبيق الجزاءات المنصوص عليها في اللائحة.