وزارة الصحة الكويتية: وفاة طفلة إثر سقوط شظايا في منطقة سكنية

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم، وفاة طفلة تبلغ من العمر 11 عامًا، متأثرة بإصابتها إثر سقوط شظايا على منطقة سكنية بمحافظة العاصمة.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند، في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية، أن المستشفى الأميري استقبل عبر خدمات الطوارئ الطبية حالة إصابة لطفلة من المقيمين في البلاد، وأن فرق الطوارئ الطبية باشرت التعامل مع الحالة ميدانيًا فور تلقي البلاغ؛ حيث جرى الإنعاش في سيارة الإسعاف أثناء نقل الطفلة إلى المستشفى، إلا أنها فارقت الحياة جراء الإصابة.

وأشار إلى أن أربعة من أفراد العائلة، من بينهم والدة الطفلة، يخضعون حاليًا للتقييم الطبي، ووُضعوا تحت الملاحظة في المستشفى للاطمئنان على سلامتهم ومتابعة حالتهم الصحية.