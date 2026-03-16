وزارة الصحة تضبط منشأة صحية خاصة تجري عمليات سمنة دون تصاريح

ضبطت وزارة الصحة منشأة صحية خاصة مخالفة لقيامها بإجراء عمليات السمنة والبدانة دون الحصول على التصاريح النظامية اللازمة لمزاولة هذه العمليات الجراحية، وذلك خلال الجولات الميدانية التي تنفذها الوزارة ضمن مسؤولياتها الرقابية، لضمان التقيد بالأنظمة الصحية المعتمدة بالمملكة وتعزيز موثوقية وسلامة الخدمات الصحية.

وأكدت الوزارة اتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحق المؤسسة المخالفة في محافظة جدة، والتي شملت إغلاق نشاط وحدة جراحة البدانة في المنشأة، وحرمانها من الحصول على ترخيص لمزاولة هذا النشاط لمدة ستة أشهر، إضافة إلى فرض غرامة مالية قدرها (100.000) ريال، استنادًا إلى المادة (20) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة.

ودعت وزارة الصحة أفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات تتعلق بالخدمات الصحية عبر مركز الاتصال الموحد (937)، مؤكدةً استمرار جولاتها الرقابية للتأكد من الالتزام بالأنظمة والاشتراطات الصحية المعتمدة، بما يعزز سلامة المستفيدين ويرفع جودة الخدمات الصحية المقدمة.