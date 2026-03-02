Icon

نتيجة سقوط شظايا دون إصابات أو تأثير على الإمدادات

وزارة الطاقة: السيطرة على حريق محدود في مصفاة رأس تنورة

الإثنين ٢ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٠٩ مساءً
المواطن - واس

صرّح مصدرٌ مسؤولٌ في وزارة الطاقة بأنه عند الساعة السابعة وأربع دقائق من صباح اليوم الاثنين تعرّضت مصفاة تكرير البترول في رأس تنورة لأضرار محدودة بسقوط شظايا ناتجة عن اعتراض طائرتين مسيرتين في محيط المصفاة، ما أسفر عن نشوب حريقٌ محدود جرى التعامل معه فورًا من قِبل فرق الطوارئ، ولم تترتب على ذلك، ولله الحمد، أي إصابات أو وفيات.

كما تم إيقاف بعض الوحدات التشغيلية في المصفاة بصورة احترازية، دون أن تتأثر إمدادات البترول ومشتقاته للأسواق المحلية.

