وزراء الخارجية العرب يتفقون على تعيين نبيل فهمي أمينًا عامًا جديدًا للجامعة العربية

أقر وزراء الخارجية العرب بالإجماع، اليوم الأحد، تعيين وزير الخارجية الأسبق نبيل فهمي أمينًا عامًا لجامعة الدول العربية، على أن يتم رفع هذا القرار لاعتماده رسميًا خلال أعمال القمة العربية المرتقبة في دورتها العادية المقرر انعقادها في السعودية.
هذا وتوافق مجلس وزراء الخارجية العرب بالإجماع، خلال اجتماعه المنعقد عن بُعد، على تعيين نبيل فهمي، مرشح مصر، أمينًا عامًا للجامعة العربية، خلفًا للأمين العام الحالي أحمد أبو الغيط.
ووفق المادة 12 من ميثاق الجامعة العربية، يُعيَّن الأمين العام للجامعة بأغلبية ثلثي الأعضاء.
وشغل نبيل فهمي منصب وزير الخارجية المصري في الفترة من يونيو 2013 إلى يوليو 2014، كما عمل سفيرًا لمصر لدى الولايات المتحدة في الفترة من 1999 إلى 2008، وسفيرًا لدى اليابان من 1997 إلى 1999.