مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية
يضع أمن الدول واستقرارها ومصالحها العليا في مقدمة الأولويات

وزير الإعلام يدعو إلى خطاب إعلامي خليجي موحد لمواجهة التحديات

الأحد ٨ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٨:١١ مساءً
المواطن - فريق التحرير

دعا وزير الإعلام سلمان الدوسري الكوادر الإعلامية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى تبنّي خطاب إعلامي موحّد يتسم بالمسؤولية والمهنية، ويضع أمن الدول واستقرارها ومصالحها العليا في مقدمة الأولويات.

وشدد الدوسري، عبر حسابه في منصة إكس، على أهمية توحيد الجهود الإعلامية والاصطفاف المشترك لمواجهة الحملات التي تستهدف أمن المنطقة وتسعى إلى زعزعة استقرارها، مؤكداً ضرورة أن يضطلع الإعلام الخليجي بدوره في تعزيز الوعي وحماية المكتسبات الوطنية.

وأشار إلى أن تماسك الخطاب الإعلامي الخليجي يعزز قدرة دول المجلس على التصدي لمختلف التحديات، ويعكس وحدة الموقف في مواجهة أي تهديدات أو محاولات للنيل من أمن المنطقة واستقرارها.

واختتم الوزير بالدعاء بأن يحفظ الله دول الخليج وقياداتها وشعوبها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والازدهار، مؤكداً أن بوصلة الإعلام الخليجي يجب أن تبقى متجهة نحو دعم الاستقرار وترسيخ مسيرة التنمية.

 

 

