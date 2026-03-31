وزير الحرب الأميركي: ترامب يريد صفقة مع إيران

قال وزير الحرب الأميركي بيت هيجسيث، الثلاثاء، إن القوات الأميركية تقصف العمق الإيراني بقوة واستمرارية.

وأضاف هيجسيث خلال إحاطة صحافية بشأن حرب إيران: “زرت الشرق الأوسط يوم السبت وتحدث إلى القوات الأميركية”.

وتابع: الرئيس دونالد ترامب يريد صفقة مع إيران.