وزير الخارجية الأمريكي: هدفنا منذ البداية ولايزال هو منع حصول إيران على سلاح نووي

أكد وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو أن هدف الولايات المتحدة الأمريكية منذ البداية ولا يزال هو منع حصول إيران على سلاح نووي.

مستعدون حال فشل الدبلوماسية

وأضاف روبيو في تصريحات صحفية اليوم: “سنكون مستعدين لاحتمال فشل الدبلوماسية مع إيران”.

وتابع ماركو روبيو “الرئيس الأمريكي ترمب لا يزال يفضل الدبلوماسية مع إيران والمحادثات جارية حاليا لحل الأزمة”.