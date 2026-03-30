الشؤون الدينية تثري قاصدي الحرمين بمنظومة توعوية مستدامة | أمطار على العاصمة الرياض | وكالة الطاقة الذرية: مفاعل آراك النووي الإيراني خرج من الخدمة | الأخضر يفتتح تدريباته في بلغراد استعدادًا للقاء صربيا وديًا | رصد وتدمير صاروخ طواف باتجاه المنطقة الشرقية | تعديل جدول دوري روشن السعودي بعد تأجيل بعض مواجهات الأندية المشاركة آسيويًا | حرس الحدود بالمدينة المنورة ينقذ طفلًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة | أبل تخطط لتحديثات ذكاء اصطناعي مهمة في "سيري" | روسيا: تجاوز تداعيات حرب إيران سيستغرق عدة أشهر | باكستان: ناقشنا مع السعودية وتركيا ومصر سبل إنهاء الحرب بشكل دائم

سنكون مستعدين لاحتمال فشل الدبلوماسية مع إيران

وزير الخارجية الأمريكي: هدفنا منذ البداية ولايزال هو منع حصول إيران على سلاح نووي

الإثنين ٣٠ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٤:١٠ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أكد وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو أن هدف الولايات المتحدة الأمريكية منذ البداية ولا يزال هو منع حصول إيران على سلاح نووي.

مستعدون حال فشل الدبلوماسية

وأضاف روبيو في تصريحات صحفية اليوم: “سنكون مستعدين لاحتمال فشل الدبلوماسية مع إيران”.

قد يهمّك أيضاً
وزير الخارجية الأمريكي: إعمار غزة السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار

وزير الخارجية الأمريكي: إعمار غزة السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار

فيصل بن فرحان ونظيره الأمريكي يبحثان العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية والدولية

فيصل بن فرحان ونظيره الأمريكي يبحثان العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية والدولية

وتابع ماركو روبيو “الرئيس الأمريكي ترمب لا يزال يفضل الدبلوماسية مع إيران والمحادثات جارية حاليا لحل الأزمة”.

