وزير الداخلية يزور مركز العمليات الأمنية الموحدة بالرياض

قام صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، بزيارة إلى مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمنطقة الرياض، حيث وقف سموه على سير العمل في المركز، وهنأ منسوبيه بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وتابع سموه خلال الزيارة مستوى جاهزية المركز وكفاءة الأداء في استجابته للبلاغات -بعدة لغات- ومعالجتها، واستعرض سموه الخدمات الأمنية والإنسانية التي يقدمها المركز للمواطنين والمقيمين والزوار عبر رقم الطوارئ الموحد (911)، كما اطّلع على أحدث التقنيات المستخدمة للتعامل مع البلاغات، وسرعة الاستجابة لها، ومتابعتها حتى استكمال الإجراءات التنفيذية لمعالجتها.

واستمع سموه إلى شرح موجز قدّمه قائد المركز الوطني للعمليات الأمنية العميد عمر بن عيضة الطلحي، استعرض فيه أنظمة الرصد الميداني للطرق الرئيسة والمواقع الحيوية، ونظم تحليل البيانات وآليات عملها، إلى جانب منظومة العمل الموحّد للجهات الأمنية والحكومية المشاركة في المركز، والتي تم تطويرها وفق أحدث الممارسات العالمية.

رافق سموه، معالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد بن محمد البتال، ومعالي مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية ثامر بن محمد الحربي.