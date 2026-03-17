وزير الداخلية يستعرض تطورات الأوضاع في المنطقة مع نظيره العراقي

الأربعاء ١٨ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٢:٤٧ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اتصالًا هاتفيًا، من معالي وزير الداخلية في جمهورية العراق الفريق أول ركن عبدالأمير كامل الشمري.
وجرى خلال الاتصال استعراض تطورات الأوضاع في المنطقة، وما تشهده من مستجدات أمنية.
وأكد معالي وزير الداخلية العراقي خلال الاتصال حرص جمهورية العراق على أمن المملكة وسلامتها، معربًا عن شكره وتقديره للمملكة على ما تم توفيره من تسهيلات لمغادرة المواطنين العراقيين المتأثرين بالأوضاع الراهنة عبر المملكة والراغبين في العبور من خلالها من دول الخليج وتيسير انتقالهم جوًا وبرًا بسلاسة، مثمنًا الجهود التي تعكس عمق العلاقات الأخوية بين الجانبين.

