وزير الداخلية يستعرض تطورات الأوضاع في المنطقة مع نظيره العراقي 30 مجسمًا مضيئًا احتفاءً بعيد الفطر في الباحة “الحناء” في حياة المرأة السعودية.. رمز الجمال وإرث الأمهات وجدّات الماضي هطول أمطار الخير على منطقة الباحة ترامب: ندعم أمن واستقرار دول الخليج وندين اعتداءات إيران الآثمة اعتراض وتدمير 4 مسيّرات في المنطقة الشرقية “الكاف” يُعلن خسارة السنغال لنهائي كأس الأمم الأفريقية وفوز المغرب اعتباريًا 3 – صفر المتطوعون في ليلة ختم القرآن بالمسجد النبوي.. أدوار حيوية في خدمة المصلين أمير الباحة يهنئ نادي قلوة بمناسبة صعود الفريق الأول لكرة القدم لدوري الدرجة الثانية استعدادًا لعيد الفطر.. 26 ساحة فعاليات و50 ألف هدية للزوار في جازان
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اتصالًا هاتفيًا، من معالي وزير الداخلية في جمهورية العراق الفريق أول ركن عبدالأمير كامل الشمري.
وجرى خلال الاتصال استعراض تطورات الأوضاع في المنطقة، وما تشهده من مستجدات أمنية.
وأكد معالي وزير الداخلية العراقي خلال الاتصال حرص جمهورية العراق على أمن المملكة وسلامتها، معربًا عن شكره وتقديره للمملكة على ما تم توفيره من تسهيلات لمغادرة المواطنين العراقيين المتأثرين بالأوضاع الراهنة عبر المملكة والراغبين في العبور من خلالها من دول الخليج وتيسير انتقالهم جوًا وبرًا بسلاسة، مثمنًا الجهود التي تعكس عمق العلاقات الأخوية بين الجانبين.