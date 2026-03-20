وزير الداخلية يشيد بالكفاءة العالية للقطاعات الأمنية وجاهزيتهم للتعامل مع مختلف التحديات

التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، بعدد من كبار المسؤولين في الوزارة والقطاعات الأمنية.

ونقل سموه تهنئة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- إلى منسوبي وزارة الداخلية بمناسبة عيد الفطر المبارك، وتقديرهما لما يبذله منسوبو القطاعات الأمنية من جهود في حفظ الأمن والاستقرار، وتعزيز الشعور العام بالأمان في الأوقات كافة، وما يقدمونه من تفانٍ في أداء الواجب الذي تتشرف به المملكة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

وأعرب سمو وزير الداخلية -خلال اللقاء- عن بالغ شكره وتقديره لما توليه القيادة الرشيدة -حفظها الله- من عناية واهتمام بكل ما يعزز أمن المملكة واستقرارها ويحفظ مكتسباتها الوطنية، مؤكدًا أن ما تنعم به المملكة من أمن واستقرار هو بتوفيق الله ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين، وحرصهما الدائم -أيدهما الله- على ترسيخه بالمتابعة والدعم.

كما أعرب سموه عن بالغ الامتنان والتقدير للدعم الكبير الذي توليه القيادة -حفظها الله- لخدمة ضيوف الرحمن من المعتمرين والزوار خلال شهر رمضان المبارك، وتوفير كل ما يسهم في تيسير أداء نسكهم بيسر وطمأنينة.

ونوّه الأمير عبدالعزيز بن سعود بجهود القطاعات الأمنية في ظل الأوضاع الأمنية الراهنة التي تمر بها المملكة والمنطقة، واعتزازه بأداء مهامهم في جميع الظروف للمحافظة على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين والزوار، مشيدًا بكفاءتهم العالية وجاهزيتهم المستمرة للتعامل مع مختلف التحديات.

ووجّه سمو وزير الداخلية بنقل تحياته وتهانيه بعيد الفطر المبارك إلى جميع رجال الأمن في مواقعهم، مثمنًا ما يبذلونه من عطاء وتفانٍ في أداء واجبهم الوطني بكل إخلاص واقتدار.