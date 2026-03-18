وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن مقتل وزير الاستخبارات الإيراني

الأربعاء ١٨ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١:٢٢ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، مقتل وزير الاستخبارات الإيراني إسماعيل الخطيب في غارة على طهران مساء أمس.

وكانت إسرائيل أعلنت أمس مقتل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني وقائد الباسيج غلام رضا سليماني بغارات فجر الثلاثاء على العاصمة طهران أيضًا.

فيما اعتبر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن تلك التصفيات تمهد الطريق للإيرانيين من أجل إسقاط النظام.

