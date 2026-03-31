وزير الدفاع البريطاني: نخطط لنشر المزيد من القوات بالشرق الأوسط

قال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، إن بلاده ستنشر المزيد من القوات في الشرق الأوسط.

وأضاف الوزير البريطاني، أن تعزيزاتنا الدفاعية بالشرق الأوسط تهدف لمواجهة الهجمات الإيرانية، وفق “العربية”.

يأتي ذلك في سياق الجهود الدولية المبذولة بشأن التهديدات الإيرانية، فيما طالب الاتحاد الأوروبي إيران بضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز ووقف التصعيد.