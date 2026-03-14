وزير الرياضة: قرار إلغاء “فورمولا 1” من الجهة المنظمة والمملكة جاهزة دائمًا لاحتضان أكبر الأحداث العالمية

الأحد ١٥ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٢:٠٨ صباحاً
المواطن - واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، أن قرار عدم إقامة الجولة الخامسة من سباق “فورمولا 1 جائزة السعودية الكبرى فورمولا1 stc”، التي كان من المقرر أن تستضيفها المملكة خلال الفترة من (17-19) أبريل المقبل على حلبة كورنيش جدة، جاء من الجهة المنظمة، بعد أن أبدت المسببات لذلك، التي أرجعتها إلى الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة حاليًا.

وأعلن الاتحاد الدولي للسيارات وفورمولا1، اليوم أن سباقي جائزتي البحرين الكبرى والسعودية الكبرى المقرر إقامتهما في شهر أبريل، إلى جانب جولات “الفورمولا 2″ و”الفورمولا 3” وجولات أكاديمية “الفورمولا1″، لن تقام في موعدها المحدد، مبينًا أنه على الرغم من النظر في البدائل، لن يتم إجراء أي استبدالات في أبريل.

وقال سموه في تصريح صحفي بهذا الخصوص: “نحترم قرار الاتحاد الدولي للسيارات وفورمولا1 بعدم إقامة السباق في وقته المحدد، ونؤكد للمجتمع الرياضي الدولي، أن المملكة كانت على استعداد تام لاستضافة هذا السباق، الذي سبق أن نجحت في استضافته في خمس نسخ سابقة بكل نجاح واقتدار وتميّز، وأنها ستبقى وجهةً مفضلةً وموثوقةً للرياضيين ومحبي كل الرياضات”.

وتابع سموه: “بطولة فورمولا1 واحدة من الأحداث الرياضية الكبرى التي تقام على أرض المملكة، وتحتضنها على مدار العام، وفق أعلى معايير التنظيم والأمن والسلامة، ونسعد دومًا باستقبال الرياضيين والجماهير من مختلف أنحاء العالم”.

