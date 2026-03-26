وزير المالية: استثمارات السعودية بخط أنابيب “شرق – غرب” قللت تداعيات أزمة الطاقة العالمية

أكد وزير المالية محمد الجدعان، أن السعودية استثمرت أموالاً كبيرة على مدار 50 عاماً دون عائد في خط أنابيب شرق – غرب، الذي تستخدمه حالياً لإدارة الإمدادات النفطية العالمية، أسهم في الحد من تداعيات أزمة الطاقة العالمية.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية شارك فيها الوزير ضمن فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار المنعقدة في ميامي الأمريكية.

وقال الجدعان: “إن النفط ليس هو القطاع الأكثر تضرراً من تداعيات الحرب الدائرة، بل المنتجات المكررة، والأسمدة، والصلب، والألومنيوم، والبتروكيماويات، وغيرها، وهي التي نحتاج حقاً إلى ضمان حل النزاع فيها بسرعة، والعمل معاً على ذلك حتى لا يتأثر الاقتصاد العالمي بشكل أكبر”.

وأضاف: “ما شهدناه في الأسابيع القليلة الماضية هو تأثير يتجاوز ما شهدناه خلال جائحة كوفيد-19 من حيث اضطراب سلاسل التوريد، وإذا استمر هذا الوضع فسنشهد تأثيراً أكبر بكثير”.

ورأى الجدعان أن المستثمرين سيركزون على عدة عوامل، أولها اليقين، والمرونة، وإمكانات النمو، والخطط طويلة الأجل.

وأضاف: “بطبيعة الحال، سيبحثون عن مخاطر مُعدّلة، وتأمين مُعدّل، والدول التي تجذب الاستثمارات، بما فيها السعودية، هي تلك التي تتمتع بهذه المرونة”.