شدد على ضرورة وقف القتال وعدم الاستمرار في التصعيد

وزير خارجية الصين: لم يكن ينبغي اندلاع الحرب في الشرق الأوسط ولا مبرر لاستمرارها

الأربعاء ١٨ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٢:٠٧ مساءً
وزير خارجية الصين: لم يكن ينبغي اندلاع الحرب في الشرق الأوسط ولا مبرر لاستمرارها
المواطن - فريق التحرير

أكد وزير الخارجية الصيني أن اندلاع الحرب في الشرق الأوسط كان بالإمكان تفاديه، مشددًا على ضرورة وقف القتال وعدم الاستمرار في التصعيد.

في سياق متصل، أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأن طهران نفذت هجومًا صاروخيًا استهدف تل أبيب باستخدام رؤوس حربية عنقودية، معتبرًا ذلك ردًا على مقتل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني.

من جانبه، أوضح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن موقف بلاده الرافض لتصنيع الأسلحة النووية لن يشهد تغييرًا كبيرًا، لافتًا إلى أن المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي لم يعلن موقفه رسميًا حتى الآن بشأن هذا الملف.

وعلى صعيد التحركات الدبلوماسية، تستضيف الرياض، مساء اليوم، اجتماعًا وزاريًا إقليميًا بمشاركة عدد من وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية، لبحث الاعتداءات الإيرانية وتداعياتها على أمن واستقرار المنطقة.

بالتوازي، صعّدت إسرائيل عملياتها العسكرية في بيروت، حيث شنت سلسلة غارات مكثفة على العاصمة اللبنانية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

