وصول قافلة مساعدات سعودية جديدة إلى قطاع غزة

الإثنين ٩ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٥٠ صباحاً
وصول قافلة مساعدات سعودية جديدة إلى قطاع غزة
المواطن - واس

وصلت أمس إلى وسط قطاع غزة قافلة مساعدات إنسانية جديدة مقدّمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تحمل على متنها كميات كبيرة من الخيام الإيوائية، ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع.

وتأتي هذه الخيام لتوفر مأوى مؤقتًا للأسر التي تعيش في ظروف إنسانية قاسية داخل مخيمات النزوح، حيث تعاني آلاف الأسر من انعدام المأوى الملائم، وتضطر للإقامة في خيام متهالكة أو في العراء، في ظل نقص حاد في مقومات الحياة الأساسية.

وتسلّم تلك المساعدات المركز السعودي للثقافة والتراث -الشريك المنفذ لمركز الملك سلمان للإغاثة في قطاع غزة-، حيث يعمل على متابعة إجراءات تجهيزها تمهيدًا لتوزيعها على الأسر الأكثر تضررًا، وفق آليات منظمة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.

ويأتي ذلك امتدادًا لمواقف المملكة العربية السعودية الثابتة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن، مجسدةً قيمها النبيلة ورسالتها الإنسانية.

