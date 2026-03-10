Icon

السعودية
تحمل على متنها مساعدات غذائية

وصول 4 شاحنات إغاثية جديدة مقدمة من سلمان للإغاثة إلى تعز

الثلاثاء ١٠ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٥٤ مساءً
وصول 4 شاحنات إغاثية جديدة مقدمة من سلمان للإغاثة إلى تعز
المواطن - واس

وصلت (4) شاحنات إغاثية جديدة أمس، مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إلى محافظة تعز، تحمل على متنها مساعدات غذائية، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع التدخلات الغذائية الطارئة في اليمن.

ويأتي ذلك امتدادًا للجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، لمساعدة الشعب اليمني الشقيق والتخفيف من معاناته.

