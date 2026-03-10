حساب المواطن يودع 3 مليارات ريال لمستفيدي دفعة مارس وصول 4 شاحنات إغاثية جديدة مقدمة من سلمان للإغاثة إلى تعز رياح شديدة على منطقة حائل حتى السابعة مساء فلكية جدة: قمر رمضان في تربيعه الأخير الليلة وظائف شاغرة بشركة مطارات الدمام أمانة المدينة المنورة تطرح فرصة استثمارية لإنشاء منتجع بحي العاقول أرامكو تعلن النتائج المالية للربع الرابع من 2025 بتحقيق نمو وأرباح قوية وعوائد متزايدة المطبخ المركزي التابع لسلمان للإغاثة يواصل تقديم الوجبات الغذائية في قطاع غزة علاقة بين شرب المياه الجوفية وزيادة خطر الإصابة بالشلل الرعاش توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح على عدة مناطق
وصلت (4) شاحنات إغاثية جديدة أمس، مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إلى محافظة تعز، تحمل على متنها مساعدات غذائية، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع التدخلات الغذائية الطارئة في اليمن.
ويأتي ذلك امتدادًا للجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، لمساعدة الشعب اليمني الشقيق والتخفيف من معاناته.