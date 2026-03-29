وظائف إدارية شاغرة بـ مطارات الدمام

أعلنت شركة مطارات الدمام “DACO”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في مدينة الدمام.

تفاصيل وظائف مطارات الدمام

وأبرزت شركة مطارات الدمام، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير إدارة البيانات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم البيانات، إدارة المعلومات، علوم الحاسوب)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدير أول الأمن السيبراني وإدارة الهوية والوصول: شهادة البكالوريوس في تخصص تقنية المعلومات، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة مطارات الدمام، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 مارس 2026م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 28 مايو 2026م.