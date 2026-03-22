الأحد ٢٢ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١١:٥٨ مساءً
وظائف إدارية شاغرة لدى شركة EY
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة إرنست ويونغ “EY”، المتخصصة بمجالات الضمان والضرائب والاستشارات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة بالمملكة في كل من الرياض، وجدة.

تفاصيل وظائف شركة EY

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير خدمات المحاسبة المالية والتدقيق.

– مساعد مدير الضرائب/ التسعير التحويلي.

– مدير أول التقييمات ونمذجة الأعمال.

– مستشار استراتيجي.

– مستشار أول تشغيل الرواتب.

– مدقق أول/ التدقيق الخارجي.

– مستشار ضرائب/ الامتثال وإعداد التقارير.

– مستشار أول المخاطر والحوكمة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 21 مارس 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

