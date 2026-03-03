مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد: السعودية ستتّخذ الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها تعليق الدراسة الحضورية بجامعة الملك خالد وظائف شاغرة في شركة معادن حرس الحدود ينفّذ مبادرة تفطير الصائمين عبر منفذ الحديثة ارتفاع الدولار وسط تجدد المخاوف بشأن التضخم وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة ياسرف مكتبة المسجد النبوي.. صرح علمي عريق يخدم الباحثين وطلبة العلم وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة وظائف شاغرة في شركة جسارة للمشاريع ارتفاع أسعار النفط بنسبة 4.7%
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.
وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي أول تقييم الامتثال: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الدراسات القانونية)، أو ما يعادلها.
– أخصائي رئيسي مراقبة وضمان الجودة: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، ويفضل شهادة الماجستير.
– أخصائي إعداد التقارير والتحليلات: شهادة البكالوريوس في تخصص تحليل البيانات، أو ما يعادلها.
وأوضحت هيئة الزكاة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 مارس 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)