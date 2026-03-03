وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة الزكاة

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي أول تقييم الامتثال: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الدراسات القانونية)، أو ما يعادلها.

– أخصائي رئيسي مراقبة وضمان الجودة: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، ويفضل شهادة الماجستير.

– أخصائي إعداد التقارير والتحليلات: شهادة البكالوريوس في تخصص تحليل البيانات، أو ما يعادلها.

التقديم على الوظائف

وأوضحت هيئة الزكاة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 مارس 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)