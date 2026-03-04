وظائف شاغرة بـ خدمات الملاحة الجوية

أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في كل محافظة جدة.

تفاصيل وظائف الملاحة الجوية

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– رئيس قسم محفظة البحث والتطوير: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الطيران، إدارة الحركة الجوية، إدارة الأعمال، إدارة الابتكار، الهندسة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مستشار أنظمة الاتصالات والملاحة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكهربائية، هندسة الحاسوب)، أو ما يعادلها.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 مارس 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 مارس 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)