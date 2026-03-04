وظائف شاغرة بـ خدمات الملاحة الجوية

تعليق الدراسة الحضورية في مدارس تعليم عسير اليوم الخميس البيت الأبيض: قتلنا 49 قياديًا رفيع المستوى في إيران انقطاع كامل للكهرباء في العراق وظائف شاغرة في شركة حلول الأولى وظائف شاغرة لدى شركة الدواء ولي العهد يبحث هاتفيًا مع رئيس تشاد التصعيد العسكري في المنطقة ولي العهد يستعرض تطورات الأوضاع في المنطقة مع رئيس السنغال في اتصالٍ بولي العهد.. رئيس كازاخستان يؤكد تضامن بلاده مع المملكة إثر الاعتداءات الإيرانية الآثمة اعتراض وتدمير ثلاثةِ صواريخ من نوع كروز خارج مدينة الخرج المتحدث الرسمي لـ #وزارة_الدفاع: اعتراض وتدمير ثلاثةِ صواريخ من نوع كروز خارج مدينة الخرج.
أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في كل محافظة جدة.
وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– رئيس قسم محفظة البحث والتطوير: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الطيران، إدارة الحركة الجوية، إدارة الأعمال، إدارة الابتكار، الهندسة)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– مستشار أنظمة الاتصالات والملاحة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكهربائية، هندسة الحاسوب)، أو ما يعادلها.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 مارس 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 مارس 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)