Icon

تعليق الدراسة الحضورية في مدارس تعليم عسير اليوم الخميس Icon البيت الأبيض: قتلنا 49 قياديًا رفيع المستوى في إيران Icon انقطاع كامل للكهرباء في العراق Icon وظائف شاغرة في شركة حلول الأولى Icon وظائف شاغرة لدى شركة الدواء Icon ولي العهد يبحث هاتفيًا مع رئيس تشاد التصعيد العسكري في المنطقة Icon ولي العهد يستعرض تطورات الأوضاع في المنطقة مع رئيس السنغال Icon في اتصالٍ بولي العهد.. رئيس كازاخستان يؤكد تضامن بلاده مع المملكة إثر الاعتداءات الإيرانية الآثمة Icon اعتراض وتدمير ثلاثةِ صواريخ من نوع كروز خارج مدينة الخرج Icon ‏المتحدث الرسمي لـ ⁧‫#وزارة_الدفاع‬⁩: اعتراض وتدمير ثلاثةِ صواريخ من نوع كروز خارج مدينة الخرج. Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق
وظائف

وظائف شاغرة بـ خدمات الملاحة الجوية

الخميس ٥ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٢٤ صباحاً
وظائف شاغرة بـ خدمات الملاحة الجوية
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في كل محافظة جدة.

تفاصيل وظائف الملاحة الجوية

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

قد يهمّك أيضاً
تعليق الدراسة الحضورية في مدارس تعليم عسير اليوم الخميس

تعليق الدراسة الحضورية في مدارس تعليم عسير اليوم الخميس

البيت الأبيض: قتلنا 49 قياديًا رفيع المستوى في إيران

البيت الأبيض: قتلنا 49 قياديًا رفيع المستوى في إيران

– رئيس قسم محفظة البحث والتطوير: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الطيران، إدارة الحركة الجوية، إدارة الأعمال، إدارة الابتكار، الهندسة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مستشار أنظمة الاتصالات والملاحة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكهربائية، هندسة الحاسوب)، أو ما يعادلها.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 مارس 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 مارس 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمانة الرياض تعلن مواجهات دور الأربعة في بطولتها الرمضانية لكرة القدم الـ21
الرياضة

أمانة الرياض تعلن مواجهات دور الأربعة في...

الرياضة
وظائف شاغرة لدى وزارة الصناعة والثروة المعدنية
السوق

وظائف شاغرة لدى وزارة الصناعة والثروة المعدنية

السوق
3 تحت الصفر.. موجة باردة على طريف حتى الغد
السعودية

3 تحت الصفر.. موجة باردة على طريف...

السعودية
بدر رمضان يزين سماء الوطن العربي
السعودية

بدر رمضان يزين سماء الوطن العربي

السعودية
لاريجاني: المرحلة الانتقالية بدأت في إيران وسنعلن مجلس قيادة مؤقتاً اليوم
العالم

لاريجاني: المرحلة الانتقالية بدأت في إيران وسنعلن...

العالم
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10692.69 نقطة
السوق

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند...

السوق
نصائح وقائية للمعتمرين وزوار المسجد النبوي للحد من العدوى التنفسية
صحة وطب‎

نصائح وقائية للمعتمرين وزوار المسجد النبوي للحد...

صحة وطب‎
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 7 مسؤولين وقادة إيرانيين
العالم

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 7 مسؤولين وقادة...

العالم