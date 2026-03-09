وظائف شاغرة بـ شركة التنفيذي

أعلنت شركة التنفيذي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب شركة التنفيذي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة التنفيذي

وبيّنت شركة التنفيذي، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي تطوير التطبيقات.

– أخصائي أنظمة تخطيط الموارد.

– أخصائي إدارة الهوية والوصول.

– أخصائي رئيسي التكامل.

– مهندس أول أنظمة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة التنفيذي، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 8 مارس 2026م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 19 مارس 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)