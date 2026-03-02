وظائف شاغرة بـ مستشفيات رعاية

أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية “رعاية”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والمستشفيات التابعة لها في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف رعاية الطبية

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي علاج طبيعي.

– أخصائي تخطيط صدى القلب.

– أخصائي مكافحة العدوى.

– طبيب عام.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة رعاية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 2 مارس 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 مايو 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)