وظائف شاغرة بفروع شركة PARSONS في 3 مدن

أعلنت شركة بارسونز العالمية “PARSONS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة ومشاريعها بالمملكة في كل من الرياض، وجدة، ومشروع القدية، ومكة المكرمة.

تفاصيل وظائف شركة PARSONS

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس إعداد التقارير.

– كبير مهندسي تنسيق الحدائق.

– مهندس تنسيق الحدائق.

– مدير مشروع/ أعمال التشطيب والتجهيز.

– مهندس تكاليف.

– مدير أول التقارير.

– مدير التصميم/ تثبيت المنحدرات.

– مهندس سلامة.

– منسق مشروع.

– مهندس الاختبار والتشغيل.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 مارس 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 مايو 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)