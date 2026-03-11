ريال مدريد يصعق مانشستر سيتي ويقترب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وزارة الداخلية تحتفي بـ يوم العلَم ارتفاع أسعار النفط بنحو 5% عند التسوية اعتراض وتدمير 18 مسيّرةً بالمنطقة الشرقية سان جيرمان يسحق تشيلسي بخماسية بدوري أبطال أوروبا وظائف شاغرة لدى شركة الطائرات المروحية وظائف شاغرة بفروع شركة PARSONS في 3 مدن وظائف شاغرة في مستشفى الملك خالد للعيون وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة التأمين
أعلنت شركة بارسونز العالمية “PARSONS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة ومشاريعها بالمملكة في كل من الرياض، وجدة، ومشروع القدية، ومكة المكرمة.
وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مهندس إعداد التقارير.
– كبير مهندسي تنسيق الحدائق.
– مهندس تنسيق الحدائق.
– مدير مشروع/ أعمال التشطيب والتجهيز.
– مهندس تكاليف.
– مدير أول التقارير.
– مدير التصميم/ تثبيت المنحدرات.
– مهندس سلامة.
– منسق مشروع.
– مهندس الاختبار والتشغيل.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 مارس 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 مايو 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)