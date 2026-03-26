وظائف شاغرة بفروع مجموعة العليان

أعلنت مجموعة شركة العليان السعودية القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من الرياض، والخبر، وجدة.

تفاصيل وظائف العليان القابضة

وأبرزت مجموعة العليان، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير سلسلة التوريد.

– موظف مبيعات.

– أخصائي منتجات.

– ممثل مبيعات أول.

– مدير حسابات قنوات التوزيع.

– مساعد مدير قسم الائتمان والتحصيل.

– تنفيذي مبيعات أول.

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة العليان القابضة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 25 مارس 2026م.