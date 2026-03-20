وظائف شاغرة في أرامكو الطبي

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والبورد والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظات المنطقة الشرقية.
وأبرز المركز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي أشعة.
– محلل أول تطبيقات أعمال تقنية المعلومات.
– ممرض الإجراءات الخارجية.
– محلل أعمال مساعد.
– استشاري مساعد/ خدمات الطوارئ الطبية.
– أخصائي صحة الأسنان.
– فني أول تخدير.
– طبيب أمراض النساء والتوليد.
– أخصائي علم الخلايا.
– مستشار أول التعاقدات.
– ممرضة التوليد.
وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 19 مارس 2026م.