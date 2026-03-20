وظائف شاغرة في أرامكو الطبي

الجمعة ٢٠ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١١:٠٥ صباحاً
وظائف شاغرة في أرامكو الطبي
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والبورد والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظات المنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف أرامكو الطبي

وأبرز المركز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
وظائف إدارية شاغرة بشركة CEER للسيارات

وظائف إدارية شاغرة بشركة CEER للسيارات

وظائف إدارية شاغرة لدى المراعي

وظائف إدارية شاغرة لدى المراعي

– أخصائي أشعة.

– محلل أول تطبيقات أعمال تقنية المعلومات.

– ممرض الإجراءات الخارجية.

– محلل أعمال مساعد.

– استشاري مساعد/ خدمات الطوارئ الطبية.

– أخصائي صحة الأسنان.

– فني أول تخدير.

– طبيب أمراض النساء والتوليد.

– أخصائي علم الخلايا.

– مستشار أول التعاقدات.

– ممرضة التوليد.

التقديم على الوظائف

وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 19 مارس 2026م.

 

إقرأ المزيد

وظائف إدارية شاغرة لدى الملاحة الجوية
السوق

وظائف إدارية شاغرة لدى الملاحة الجوية

السوق
وظائف إدارية شاغرة بشركة CEER للسيارات
السوق

وظائف إدارية شاغرة بشركة CEER للسيارات

السوق
وظائف شاغرة في الهيئة العامة للموانئ
السوق

وظائف شاغرة في الهيئة العامة للموانئ

السوق
وظائف شاغرة في شركة سدافكو
السوق

وظائف شاغرة في شركة سدافكو

السوق
وظائف إدارية شاغرة لدى المراعي
السوق

وظائف إدارية شاغرة لدى المراعي

السوق
وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة الزكاة
السوق

وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة الزكاة

السوق