وظائف شاغرة في الشركة المتقدمة للبتروكيماويات

أعلنت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل الصناعية.

تفاصيل وظائف المتقدمة للبتروكيماويات

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي أول الرواتب: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، نظم المعلومات الإدارية)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدير صيانة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكهربائية، هندسة الأجهزة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مشرف كهربائي: شهادة الدبلوم في تخصص الهندسة الكهربائية، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 مارس 2026م.