وظائف شاغرة في بنك التصدير والاستيراد

أعلن بنك التصدير والاستيراد السعودي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي للبنك في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف بنك التصدير والاستيراد

وبيّنت إدارة البنك، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مساعد مراقبة المخاطر والدعم.

– مدير ضمان جودة المراجعة الداخلية.

– مدير المراجعة الداخلية.

– أخصائي استقطاب كفاءات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة بنك التصدير والاستيراد السعودي، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 30 مارس 2026م.