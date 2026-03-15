وظائف شاغرة في شركة أرامكو

أعلنت شركة أرامكو السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومشاريعها في كل من الرياض، ومحافظات المنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف شركة أرامكو

وأبرزت شركة أرامكو، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي ممارس تصميم وتطوير المنظمات.

– مدير رئيسي المحفظة الاستثمارية.

– أخصائي هندسة/ اختبارات الفحص.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة أرامكو، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 15 مارس 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 ديسمبر 2026م.