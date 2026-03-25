وظائف شاغرة في شركة الحفر العربية

أعلنت شركة الحفر العربية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية وفنية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مكاتب الشركة ومشاريعها القائمة في كل من الظهران، والخبر.

تفاصيل وظائف الحفر العربية

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير منصة الحفر.

– كبير فنيي الكهرباء.

– كبير الميكانيكيين.

– عامل منصة حفر.

– مشرف الصيانة الميكانيكية.

– مشرف الصيانة الكهربائية.

– مشغل رافعة.

– عامل برج الحفر.

– مشرف عمال الحفر.

– ربان بارجة.

– مشرف عمليات مناوب/ المنصات البحرية.

– مدير التركيبات البحرية.

– مساعد مشرف منصة الحفر.

– فني كهرباء.

– منسق السلامة والتدريب/ منصات الحفر.

– مشرف منصة حفر.

– فني عمليات الحفر.

– فني ميكانيكي.

– مساعد فني عمليات الحفر.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 24 مارس 2026م.