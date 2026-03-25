وظائف شاغرة في شركة الحفر العربية

الأربعاء ٢٥ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٠٠ صباحاً
وظائف شاغرة في شركة الحفر العربية
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الحفر العربية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية وفنية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مكاتب الشركة ومشاريعها القائمة في كل من الظهران، والخبر.

تفاصيل وظائف الحفر العربية

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة معادن

وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة معادن

وظائف إدارية شاغرة لدى شركة EY

وظائف إدارية شاغرة لدى شركة EY

– مدير منصة الحفر.

– كبير فنيي الكهرباء.

– كبير الميكانيكيين.

– عامل منصة حفر.

– مشرف الصيانة الميكانيكية.

– مشرف الصيانة الكهربائية.

– مشغل رافعة.

– عامل برج الحفر.

– مشرف عمال الحفر.

– ربان بارجة.

– مشرف عمليات مناوب/ المنصات البحرية.

– مدير التركيبات البحرية.

– مساعد مشرف منصة الحفر.

– فني كهرباء.

– منسق السلامة والتدريب/ منصات الحفر.

– مشرف منصة حفر.

– فني عمليات الحفر.

– فني ميكانيكي.

– مساعد فني عمليات الحفر.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 24 مارس 2026م.

 

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة في أرامكو الطبي
السوق

وظائف شاغرة في أرامكو الطبي

السوق
وظائف إدارية شاغرة لدى شركة EY
السوق

وظائف إدارية شاغرة لدى شركة EY

السوق
وظائف شاغرة في شركة الفنار
السوق

وظائف شاغرة في شركة الفنار

السوق
وظائف إدارية شاغرة بشركة CEER للسيارات
السوق

وظائف إدارية شاغرة بشركة CEER للسيارات

السوق
وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة معادن
السوق

وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة معادن

السوق