وظائف شاغرة في شركة الفنار

أعلنت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها ومشاريعها في كل من الرياض، وحفر الباطن.
وأبرزت شركة الفنار، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي أسطول/ منشأة.
– مهندس موقع.
– مدير قسم تصميم المحولات الكهربائية.
– مهندس أول الاختبارات والفحوصات المعدات.
– مهندس اختبار وتشغيل.
– محاسب عام.
– مدير قسم الصحة والسلامة والبيئة.
– أخصائي تخطيط المواد.
– مهندس مدني.
– مهندس تطوير الأعمال.
وأوضحت شركة الفنار، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 21 مارس 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: