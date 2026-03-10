وظائف شاغرة في مستشفى الملك عبدالله وظائف شاغرة في شركة سبيراني اعتراض وتدمير مسيّرتين في حفر الباطن وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة ساتورب وظائف شاغرة لدى فروع شركة النهدي السعودية تشارك في معرض لندن الدولي للكتاب 2026.. إرث ثقافي وتجربة ثقافية متكاملة “قُرح” الأثرية بالعُلا.. قصةُ مدينةٍ تاريخية كانت مركزًا للحركة التجارية والثقافية عبر العصور الوطني لإدارة الدين يقفل طرح مارس 2026م بقيمة 15.436 مليار ريال سعودي وظائف شاغرة لدى شركة المراعي احتفاءً بيوم العلم.. أكثر من 10 آلاف علم سعودي تزيّن شوارع جازان
أعلنت شركة سيبراني -إحدى شركات أرامكو الرقمية-، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والظهران.
وأبرزت شركة سيبراني، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي التمكين الرقمي/ المخاطر والامتثال والحوكمة.
– أخصائي الكشف ودمج المعلومات.
– محلل الكشف ودمج المعلومات.
– أخصائي أول الأمن السيبراني.
– مدير الرقابة المالية والتقارير.
– أخصائي أول مكتب إدارة المشاريع.
– أخصائي أول أعمال الشركاء.
– مستشار أول الحلول/ الشبكات.
وأوضحت شركة سيبراني، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 مارس 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)