وظائف شاغرة في شركة سبيراني

أعلنت شركة سيبراني -إحدى شركات أرامكو الرقمية-، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والظهران.

تفاصيل وظائف شركة سيبراني

وأبرزت شركة سيبراني، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي التمكين الرقمي/ المخاطر والامتثال والحوكمة.

– أخصائي الكشف ودمج المعلومات.

– محلل الكشف ودمج المعلومات.

– أخصائي أول الأمن السيبراني.

– مدير الرقابة المالية والتقارير.

– أخصائي أول مكتب إدارة المشاريع.

– أخصائي أول أعمال الشركاء.

– مستشار أول الحلول/ الشبكات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة سيبراني، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 مارس 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)