وظائف شاغرة في شركة سدافكو

أعلنت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية “سدافكو”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في كل من جدة، وحائل، ومكة المكرمة، والدمام، والمدينة المنورة، والخرج، وجازان، والرياض، والجوف.

تفاصيل وظائف شركة سدافكو

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشرف مستودع.

– ممثل مبيعات.

– مشرف مبيعات.

– فني أول عمليات/ صيانة المعدات.

– مهندس خدمة التعبئة.

– فني الآلات.

– فني تبريد.

– فني كهربائي.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة سدافكو، أنَّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 مارس 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 14 مايو 2026م.