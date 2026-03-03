مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد: السعودية ستتّخذ الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها تعليق الدراسة الحضورية بجامعة الملك خالد وظائف شاغرة في شركة معادن حرس الحدود ينفّذ مبادرة تفطير الصائمين عبر منفذ الحديثة ارتفاع الدولار وسط تجدد المخاوف بشأن التضخم وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة ياسرف مكتبة المسجد النبوي.. صرح علمي عريق يخدم الباحثين وطلبة العلم وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة وظائف شاغرة في شركة جسارة للمشاريع ارتفاع أسعار النفط بنسبة 4.7%
أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة، ورأس الخير، وعدد من المناجم.
وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير قسم الاستكشاف الشرقي.
– أخصائي رئيسي أجهزة الاستشعار.
– أخصائي أول بيئي.
– أخصائي/ مخطط الاستكشاف.
– أخصائي رئيسي محفظة الابتكار.
– مدير المختبر.
– أخصائي عمليات/ مراقبة المخزون.
وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 مارس 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 مارس 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)