وظائف شاغرة في شركة معادن

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة، ورأس الخير، وعدد من المناجم.

تفاصيل وظائف شركة معادن

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير قسم الاستكشاف الشرقي.

– أخصائي رئيسي أجهزة الاستشعار.

– أخصائي أول بيئي.

– أخصائي/ مخطط الاستكشاف.

– أخصائي رئيسي محفظة الابتكار.

– مدير المختبر.

– أخصائي عمليات/ مراقبة المخزون.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 مارس 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 مارس 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)