Icon

وظائف شاغرة لدى مستشفى الموسى التخصصي Icon وظائف شاغرة في شركة معادن Icon جاهزية أكثر من 1650 جامعًا ومسجدًا مساندًا في مكة المكرمة خلال العشر الأواخر من رمضان Icon الفطيم BYD السعودية تعزز دورها الريادي في المسؤولية المجتمعية بمبادرات إنسانية خلال رمضان Icon ترامب: الحرب ضد إيران مستمرة وتبقى لدى طهران 20% من قدراتها العسكرية Icon خالد بن سلمان يتلقى اتصالين من وزيري الدفاع الفرنسي والسويدي وإدانة للاعتداءات الإيرانية Icon بدء إيداع حساب المواطن لشهر مارس شاملًا الدعم الإضافي Icon الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى حاليًا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية Icon رئيس الوزراء القطري: لسنا طرفًا في هذه الحرب ولا نرغب الدخول فيها Icon هيئة كبار العلماء: حماية العسكريين لأمن البلاد من أفضل الأعمال الصالحة وأجلّ القُربات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق

وظائف شاغرة في شركة معادن

الثلاثاء ١٠ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١:١٠ صباحاً
وظائف شاغرة في شركة معادن
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وعدد من المناجم.

تفاصيل وظائف شركة معادن

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة لدى مستشفى الموسى التخصصي

وظائف شاغرة لدى مستشفى الموسى التخصصي

وظائف شاغرة بـ جامعة الملك عبدالله

وظائف شاغرة بـ جامعة الملك عبدالله

– أخصائي أول إدارة المخزون.

– كبير أخصائيي الألومنيوم.

– مهندس رئيسي استخلاص المعادن.

– أخصائي رئيسي ضمان الجودة والامتثال.

– أخصائي رئيسي حلول العمليات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 9 مارس 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 إبريل 2026م.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف إدارية شاغرة في البنك الإسلامي
السوق

وظائف إدارية شاغرة في البنك الإسلامي

السوق
وظائف شاغرة بـ مستشفيات رعاية
السوق

وظائف شاغرة بـ مستشفيات رعاية

السوق
وظائف شاغرة لدى شركة الفنار
السوق

وظائف شاغرة لدى شركة الفنار

السوق
وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة ياسرف
السوق

وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة ياسرف

السوق
وظائف شاغرة في شركة PARSONS
السوق

وظائف شاغرة في شركة PARSONS

السوق
وظائف شاغرة بـ جامعة الملك عبدالله
السوق

وظائف شاغرة بـ جامعة الملك عبدالله

السوق
وظائف شاغرة لدى مجموعة الفطيم القابضة
السوق

وظائف شاغرة لدى مجموعة الفطيم القابضة

السوق
وظائف شاغرة لدى مستشفى الموسى التخصصي
السوق

وظائف شاغرة لدى مستشفى الموسى التخصصي

السوق