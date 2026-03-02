Icon

وظائف شاغرة في شركة PARSONS

الثلاثاء ٣ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٢:٥٣ صباحاً
وظائف شاغرة في شركة PARSONS
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة بارسونز العالمية “PARSONS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة ومشاريعها بالمملكة في كل من الرياض، وأبها.

تفاصيل وظائف شركة PARSONS

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس إعداد التقارير.

– مهندس البيئة والاستدامة.

– مسؤول الصحة والسلامة والبيئة.

– مدير السلامة.

– أخصائي أول البستنة.

– مدير مراقبة التكاليف.

– كبير مساحي الكميات.

– مهندس أول مناظر طبيعية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 2 مارس 2026م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 1 إبريل 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

