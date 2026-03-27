وظائف شاغرة في فروع عيادات ديافيرم

الجمعة ٢٧ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١١:١٩ صباحاً
وظائف شاغرة في فروع عيادات ديافيرم
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركة ديافيرم “Diaverum”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عيادات ومراكز رعاية مرضى الكلى التابعة للمجموعة في كل من القريات، والرياض، وسكاكا، وحفر الباطن، وأبو عريش.

تفاصيل وظائف مجموعة ديافيرم

وأبرزت المجموعة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي اجتماعي (القريات).

– مساعد رئيس التمريض (الرياض).

– أخصائي تغذية علاجية (سكاكا).

– مساعد مرضى (سكاكا).

– أخصائي تغذية علاجية (حفر الباطن).

– أخصائي اجتماعي (أبو عريش).

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة ديافيرم، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 26 مارس 2026م.

 

