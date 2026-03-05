Icon

وظائف شاغرة في مجموعة التركي

الجمعة ٦ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٢:١٥ صباحاً
وظائف شاغرة في مجموعة التركي
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة التركي القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من الخبر، والرياض، والدمام.

تفاصيل وظائف التركي القابضة

وأبرزت المجموعة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محاسب أول حسابات المدفوعات (الخبر).

– مشرف التأمين (الخبر).

– مدير فئة المشتريات (الرياض).

– مساعد مختبر العينات (الدمام).

التقديم على الوظائف

وأوضحت المجموعة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 مارس 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 سبتمبر 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

