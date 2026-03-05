اعتراض وتدمير مسيَّرة شرق محافظة الخرج متحدث وزارة الدفاع: اعتراض وتدمير طائرة مسيَّرة بالمنطقة الشرقية خشوع واطمئنان.. لقطات مباشرة من المسجد الحرام ليلة 17 رمضان ميادين التطوع.. “فتيات الكشافة” في خدمة المعتمرين تنبيه من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة وظائف هندسية شاغرة بـ شركة سابك وظائف شاغرة لدى جامعة الملك سعود الصحية وظائف شاغرة في مجموعة التركي اعتراض وتدمير ثلاثةِ صواريخ باليستية أُطلقت باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية وظائف شاغرة في شركة السودة للتطوير
أعلنت مجموعة التركي القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من الخبر، والرياض، والدمام.
وأبرزت المجموعة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– محاسب أول حسابات المدفوعات (الخبر).
– مشرف التأمين (الخبر).
– مدير فئة المشتريات (الرياض).
– مساعد مختبر العينات (الدمام).
وأوضحت المجموعة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 مارس 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 سبتمبر 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)