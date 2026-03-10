وظائف شاغرة في مستشفى الملك عبدالله وظائف شاغرة في شركة سبيراني اعتراض وتدمير مسيّرتين في حفر الباطن وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة ساتورب وظائف شاغرة لدى فروع شركة النهدي السعودية تشارك في معرض لندن الدولي للكتاب 2026.. إرث ثقافي وتجربة ثقافية متكاملة “قُرح” الأثرية بالعُلا.. قصةُ مدينةٍ تاريخية كانت مركزًا للحركة التجارية والثقافية عبر العصور الوطني لإدارة الدين يقفل طرح مارس 2026م بقيمة 15.436 مليار ريال سعودي وظائف شاغرة لدى شركة المراعي احتفاءً بيوم العلم.. أكثر من 10 آلاف علم سعودي تزيّن شوارع جازان
أعلن مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الرياض.
وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– سكرتير تنفيذي أول: شهادة الدبلوم أو أعلى في تخصصات: (السكرتارية التنفيذية، إدارة الأعمال، اللغة الإنجليزية).
– أخصائي إدارة المعلومات الصحية: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة المعلومات الصحية، أو أي تخصص ذي الصلة.
وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 مارس 2026م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 16 مارس 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)