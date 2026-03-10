Icon

وظائف شاغرة في مستشفى الملك عبدالله

الأربعاء ١١ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٢:٥١ صباحاً
وظائف شاغرة في مستشفى الملك عبدالله
المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مستشفى الملك عبدالله

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– سكرتير تنفيذي أول: شهادة الدبلوم أو أعلى في تخصصات: (السكرتارية التنفيذية، إدارة الأعمال، اللغة الإنجليزية).

– أخصائي إدارة المعلومات الصحية: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة المعلومات الصحية، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 مارس 2026م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 16 مارس 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

