وظائف شاغرة في مطارات الدمام

أعلنت شركة مطارات الدمام “DACO”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في مدينة الدمام.

تفاصيل وظائف مطارات الدمام

وأبرزت شركة مطارات الدمام، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محلل أول الشؤون الفنية.

– محلل أول أنشطة تخطيط ومراقبة مشاريع المحطات.

– محاسب.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة مطارات الدمام، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 12 مارس 2026م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 26 مارس 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)