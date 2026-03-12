وظائف شاغرة في مطارات الدمام وظائف شاغرة لدى التصنيع الوطنية إصابة 6 فرنسيين بهجوم بمسيرة على قاعدة عسكرية للبيشمركة في أربيل “توكلنا” يعتذر عن الإنذار الخاطئ: خلل تقني أمانة الرياض تعلن مواعيد إجازة عيد الفطر لمكاتب “مدينتي” دوريات الأمن بالرياض تضبط 4 مخالفين لممارستهم التسول ولي العهد ورئيس الوزراء الباكستاني يبحثان تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة الذهب ينخفض أكثر من 1% مع صعود الدولار الدفاع القطرية تعلن تصديها بنجاح لهجوم جوي إيراني الجهازان الفني والإداري للمنتخب الأول يكملان برنامج الزيارات الميدانية لأندية الدوري
أعلنت شركة مطارات الدمام “DACO”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في مدينة الدمام.
وأبرزت شركة مطارات الدمام، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– محلل أول الشؤون الفنية.
– محلل أول أنشطة تخطيط ومراقبة مشاريع المحطات.
– محاسب.
وأوضحت شركة مطارات الدمام، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 12 مارس 2026م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 26 مارس 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)