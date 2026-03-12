Icon

وظائف شاغرة لدى التصنيع الوطنية Icon إصابة 6 فرنسيين بهجوم بمسيرة على قاعدة عسكرية للبيشمركة في أربيل Icon "توكلنا" يعتذر عن الإنذار الخاطئ: خلل تقني Icon أمانة الرياض تعلن مواعيد إجازة عيد الفطر لمكاتب "مدينتي" Icon دوريات الأمن بالرياض تضبط 4 مخالفين لممارستهم التسول Icon ولي العهد ورئيس الوزراء الباكستاني يبحثان تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة Icon الذهب ينخفض أكثر من 1% مع صعود الدولار Icon الدفاع القطرية تعلن تصديها بنجاح لهجوم جوي إيراني Icon الجهازان الفني والإداري للمنتخب الأول يكملان برنامج الزيارات الميدانية لأندية الدوري

وظائف شاغرة في مطارات الدمام

الجمعة ١٣ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٢:١٩ صباحاً
وظائف شاغرة في مطارات الدمام
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة مطارات الدمام “DACO”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في مدينة الدمام.

تفاصيل وظائف مطارات الدمام

وأبرزت شركة مطارات الدمام، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محلل أول الشؤون الفنية.

– محلل أول أنشطة تخطيط ومراقبة مشاريع المحطات.

– محاسب.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة مطارات الدمام، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 12 مارس 2026م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 26 مارس 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

