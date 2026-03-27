وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والجمارك

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة الزكاة

وأبرزت هيئة الزكاة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– خبير البحوث والدراسات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الاقتصاد، الإحصاء، إدارة الأعمال)، ويفضل شهادة الماجستير.

– كبير مدققي الحسابات: شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة، أو ما يعادلها.

التقديم على الوظائف

وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 26 مارس 2026م.