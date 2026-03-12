وظائف شاغرة لدى التصنيع الوطنية

“توكلنا” يعتذر عن الإنذار الخاطئ: خلل تقني أمانة الرياض تعلن مواعيد إجازة عيد الفطر لمكاتب “مدينتي” دوريات الأمن بالرياض تضبط 4 مخالفين لممارستهم التسول ولي العهد ورئيس الوزراء الباكستاني يبحثان تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة الذهب ينخفض أكثر من 1% مع صعود الدولار الدفاع القطرية تعلن تصديها بنجاح لهجوم جوي إيراني الجهازان الفني والإداري للمنتخب الأول يكملان برنامج الزيارات الميدانية لأندية الدوري المجلس الدولي للتمور يمدد رئاسة المملكة لسنتين ويقرّ اعتماد إستراتيجية خمسية اعتراض وتدمير 4 مسيّرات بالمنطقة الشرقية وأخرى بالربع الخالي متجهة إلى حقل شيبة دوريات الأمن بمنطقة الجوف تضبط مقيمًا لممارسته التسول
أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في كل من الجبيل، والرياض، وينبع.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– محلل أول دعم الأعمال الاقتصادية (الجبيل).
– أخصائي أول تطوير الأعمال (الرياض).
– مسؤول المستودع (ينبع).
– مهندس مشاريع كهربائية (الجبيل).
وأوضحت شركة التصنيع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 مارس 2026م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 9 يونيو 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)