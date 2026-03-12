وظائف شاغرة لدى التصنيع الوطنية

أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في كل من الجبيل، والرياض، وينبع.

تفاصيل وظائف التصنيع الوطنية

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محلل أول دعم الأعمال الاقتصادية (الجبيل).

– أخصائي أول تطوير الأعمال (الرياض).

– مسؤول المستودع (ينبع).

– مهندس مشاريع كهربائية (الجبيل).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة التصنيع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 مارس 2026م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 9 يونيو 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)