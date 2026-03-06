وظائف شاغرة لدى شركة الفنار

ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس قبرص موناكو يهزم باريس سان جرمان بثلاثية في الدوري الفرنسي ليفربول يتأهل إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي عبدالعزيز بن سعود يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير داخلية باكستان المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: اعتراض وتدمير 4 مسيّرات في الربع الخالي متجهة لحقل شيبة أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى مساء السبت أمانة المدينة المنورة تعتمد مشاريع تجارية وسكنية لتعزيز الاستثمار وتوفير السكن للزوار أمانة الرياض تعتمد أسماء 7 حدائق بمشاركة الأهالي ضمن “أهلها يسمونها” ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء البريطاني ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًّا بالرئيس التركي
أعلنت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها ومشاريعها في مدينة الرياض.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مهندس الصحة والسلامة والبيئة.
– مهندس تصميم كهربائي.
– مدير فني مشروع.
– مهندس أول التطوير/ الأمن السيبراني.
– محاسب حسابات المدفوعات.
– أخصائي أول التسويق الرقمي.
– مدير قسم تخطيط المواد والإنتاج.
– مهندس كهرباء الموقع.
– محاسب التكاليف.
– مهندس دعم فني/ الحماية.
– مهندس طبي حيوي الموقع.
– مستشار تقني/ مطور برمجيات.
وأوضحت شركة الفنار، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 6 مارس 2026م.