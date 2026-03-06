Icon

ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس قبرص Icon موناكو يهزم باريس سان جرمان بثلاثية في الدوري الفرنسي Icon ليفربول يتأهل إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي Icon عبدالعزيز بن سعود يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير داخلية باكستان Icon المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: اعتراض وتدمير 4 مسيّرات في الربع الخالي متجهة لحقل شيبة Icon أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى مساء السبت  Icon أمانة المدينة المنورة تعتمد مشاريع تجارية وسكنية لتعزيز الاستثمار وتوفير السكن للزوار Icon أمانة الرياض تعتمد أسماء 7 حدائق بمشاركة الأهالي ضمن “أهلها يسمونها” Icon ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء البريطاني Icon ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًّا بالرئيس التركي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق

وظائف شاغرة لدى شركة الفنار

الجمعة ٦ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٢٨ مساءً
وظائف شاغرة لدى شركة الفنار
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها ومشاريعها في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة الفنار

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة بـ جامعة الملك عبدالله

وظائف شاغرة بـ جامعة الملك عبدالله

وظائف إدارية شاغرة في البنك الإسلامي

وظائف إدارية شاغرة في البنك الإسلامي

– مهندس الصحة والسلامة والبيئة.

– مهندس تصميم كهربائي.

– مدير فني مشروع.

– مهندس أول التطوير/ الأمن السيبراني.

– محاسب حسابات المدفوعات.

– أخصائي أول التسويق الرقمي.

– مدير قسم تخطيط المواد والإنتاج.

– مهندس كهرباء الموقع.

– محاسب التكاليف.

– مهندس دعم فني/ الحماية.

– مهندس طبي حيوي الموقع.

– مستشار تقني/ مطور برمجيات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الفنار، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 6 مارس 2026م.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف هندسية وإدارية شاغرة بوزارة الطاقة
السوق

وظائف هندسية وإدارية شاغرة بوزارة الطاقة

السوق
وظائف شاغرة بشركة طيران أديل
السوق

وظائف شاغرة بشركة طيران أديل

السوق
وظائف شاغرة لدى مجموعة الفطيم القابضة
السوق

وظائف شاغرة لدى مجموعة الفطيم القابضة

السوق
وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة
السوق

وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة

السوق
وظائف إدارية شاغرة في البنك الإسلامي
السوق

وظائف إدارية شاغرة في البنك الإسلامي

السوق
وظائف شاغرة في نظم الموارد الحكومية
السوق

وظائف شاغرة في نظم الموارد الحكومية

السوق
وظائف شاغرة بـ جامعة الملك عبدالله
السوق

وظائف شاغرة بـ جامعة الملك عبدالله

السوق
وظائف شاغرة بـ مستشفيات رعاية
السوق

وظائف شاغرة بـ مستشفيات رعاية

السوق