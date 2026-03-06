وظائف شاغرة لدى شركة الفنار

أعلنت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها ومشاريعها في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة الفنار

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس الصحة والسلامة والبيئة.

– مهندس تصميم كهربائي.

– مدير فني مشروع.

– مهندس أول التطوير/ الأمن السيبراني.

– محاسب حسابات المدفوعات.

– أخصائي أول التسويق الرقمي.

– مدير قسم تخطيط المواد والإنتاج.

– مهندس كهرباء الموقع.

– محاسب التكاليف.

– مهندس دعم فني/ الحماية.

– مهندس طبي حيوي الموقع.

– مستشار تقني/ مطور برمجيات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الفنار، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 6 مارس 2026م.