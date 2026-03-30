وظائف شاغرة لدى شركة سابك

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في محافظة الجبيل.

تفاصيل وظائف شركة سابك

وأبرزت شركة سابك، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس أول أنظمة الأجهزة والتحكم.

– أخصائي التفتيش.

– مهندس أنظمة التحكم.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة سابك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 مارس 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 6 إبريل 2026م.