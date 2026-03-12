Icon

وظائف شاغرة لدى شركة كدانة للتطوير

الجمعة ١٣ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١:٠٣ صباحاً
وظائف شاغرة لدى شركة كدانة للتطوير
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة كدانة للتنمية والتطوير- إحدى شركات الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها القائمة في منطقة مكة المكرمة.

تفاصيل وظائف شركة كدانة

وبيّنت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي الخدمات الإدارية.

– أخصائي إدارة التغيير.

– مدير أول التدقيق الداخلي.

– مدير تطوير الأعمال والاستثمار.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة كدانة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 مارس 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

