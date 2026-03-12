وظائف شاغرة لدى شركة كدانة للتطوير

المسار الرياضي يعلن إغلاق طريق المطار مؤقتًا فيصل بن فرحان ووزيرة خارجية بريطانيا يبحثان الاعتداءات الإيرانية الغاشمة وظائف شاغرة في مطارات الدمام وظائف شاغرة لدى التصنيع الوطنية إصابة 6 فرنسيين بهجوم بمسيرة على قاعدة عسكرية للبيشمركة في أربيل “توكلنا” يعتذر عن الإنذار الخاطئ: خلل تقني أمانة الرياض تعلن مواعيد إجازة عيد الفطر لمكاتب “مدينتي” دوريات الأمن بالرياض تضبط 4 مخالفين لممارستهم التسول ولي العهد ورئيس الوزراء الباكستاني يبحثان تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة الذهب ينخفض أكثر من 1% مع صعود الدولار
أعلنت شركة كدانة للتنمية والتطوير- إحدى شركات الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها القائمة في منطقة مكة المكرمة.
وبيّنت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي الخدمات الإدارية.
– أخصائي إدارة التغيير.
– مدير أول التدقيق الداخلي.
– مدير تطوير الأعمال والاستثمار.
وأوضحت شركة كدانة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 مارس 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)